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Для перевозки пассажиров поезда № 86 Климов — Москва назначен резервный поезд № 902 Брянск — Москва, сообщается в Telegram-канале РЖД.

Поезд проследует по маршруту и с остановками поезда № 86 Климов — Москва.

РЖД частично меняют маршрут некоторых поездов после обрушения моста в Брянской области.

Число пострадавших в результате ЧП в Брянской области выросло до 35. По данным региональных властей, погибли семь человек.

Московская железная дорога назвала причиной обрушения моста в Брянской области «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».

Ранее сообщалось, что по предварительной информации, подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Климово».