Число нарушений сократились после роста штрафов за безбилетный проезд в Москве

С 9 января 2026 года в столице штраф за неоплаченный проезд и неправомерное использование социальной карты — 5 тыс. рублей. Эта мера уже помогла повысить культуру оплаты проезда среди пассажиров, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

За январь на 50% снизилось количество штрафов за неправомерное использование карты москвича в сравнении с тем же периодом 2025 года. Также на 15% сократилось число штрафов за безбилетный проезд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Изменение размеров штрафов доказало свою эффективность. Жители и гости столицы понимают, что заплатить за поездку выгоднее, чем получить штраф. Кроме того, оплата проезда — это вклад в развитие городского транспорта и гарантия страховой выплаты в случае нештатной ситуации. Спасибо всем добросовестным пассажирам», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Дептранс Москвы напоминает, что пополнять проездной билет необходимо заранее. Приложить его к валидатору нужно сразу при входе в городской транспорт, обязательно надо дождаться зеленой галочки на нем.

Ранее в Москве штраф за безбилетный проезд составлял 2 тыс. рублей, за неправомерное использование социальной карты — 4 тыс. рублей.

