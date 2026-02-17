«Авито Авто» и Николай Фоменко помогут россиянам с безопасным выбором автомобиля

«Авито Авто» и актер, певец и гонщик Николай Фоменко объявили о начале долгосрочного сотрудничества, цель которого помочь россиянам выбирать автомобили и автозапчасти более уверенно и безопасно — с опорой на технологии, экспертизу и проверенные сервисы, сообщает пресс-служба компании.

Сотрудничество с Николаем Фоменко — не просто медийное партнерство, а продолжение стратегии Авито Авто по развитию прозрачного и безопасного автомобильного рынка, где путь к покупке становится более понятным и управляемым, благодаря внедрению цифровизации и технологичных сервисов. Планируется, что Фоменко примет участие в ряде специальных проектов, мероприятий и создании эксклюзивного контента для журнала «Авито Авто», а первая совместная рекламная кампания стартовала 16 февраля.

Цифровые решения уже заметно меняют привычный сценарий поиска и покупки машины — и этот тренд подтверждают сами пользователи. Подавляющее большинство опрошенных (83%) согласны, что благодаря онлайн-площадкам процесс выбора и покупки автомобиля сегодня стал значительно удобнее, чем 10 лет назад. Покупатели больше не готовы приобретать «кота в мешке» — они хотят проверять, сравнивать и принимать взвешенные решения.

Как показал опрос «Авито Авто», рынок автомобилей в текущем году ждет высокая активность: каждый третий россиянин (34%) планирует приобрести машину в ближайшие 12 месяцев.

На покупку авто респонденты готовы потратить в среднем почти 2,3 млн рублей. При этом женщины чаще мужчин присматриваются к более доступным вариантам — 57% из них готовы потратить на машину менее 2 млн рублей (среди мужчин таких 51%).

Среди брендов по-прежнему высок авторитет японских марок. Отечественные и европейские производители делят второе место.

Также для большинства покупателей ключевыми стали не только цена, но и прозрачность истории автомобиля: отсутствие серьезных ДТП и ремонта волнует 51% опрошенных.

«Сегодня „Авито Авто“ посещают более 36 млн пользователей в месяц. На платформе опубликовано около 1 млн объявлений, по которым в среднем совершается 28 тыс. сделок в день. Эти цифры — доказательство нашего опыта и глубокого понимания потребностей автовладельцев. Для нас важно, обеспечивать надежную поддержку на каждом этапе покупки, продажи и обслуживания авто, помогая пользователю чувствовать себя уверенно и безопасно, независимо от его уровня знаний, с опорой на экспертизу, технологии и проверку фактов. Николай Фоменко — редкое сочетание медийности и искренней увлеченности автомобильной темой, поэтому очень органично, что именно он стал лицом „Авито Авто“ и будет вместе с нами помогать автолюбителям находить идеальные авто и запчасти под их нужды и запросы», — считает директор по маркетингу «Авито Авто» Никита Макаров.

Фоменко хорошо известен широкой аудитории как артист и ведущий, но автомобильная тема для него — не только интерес, но и часть профессиональной биографии. Он — мастер спорта международного класса по автоспорту. В разные годы артист становился чемпионом России, участвовал в FIA GT Championship, побеждал в классе N-GT и первым из россиян вышел на старт «24 часа Ле-Мана», а также работал техническим директором команды Marussia в Формуле-1.

«Я много лет в автомобилях — и на трассе, и в жизни. Для меня как для любого автолюбителя, когда выбираешь машину, важны факты, надежность, прозрачность и понятные инструменты. Мне близок подход „Авито Авто“: технологично, открыто, со знанием дела и с уважением к человеку, который принимает решение. В этом партнерстве я хочу помочь людям смотреть на выбор авто спокойнее и увереннее», — отметил Фоменко.