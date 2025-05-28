Авиакомпания «Победа» изменила расписание полетов из-за ограничений в аэропортах

Авиационная компания «Победа» внесла изменения в расписание полетов из-за ограничений в аэропортах Внуково и Шереметьево. В них действует временный запрет на прием и отправку самолетов, сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram-канале .

Некоторые рейсы перенаправили на запасные воздушные гавани. Часть самолетов задержаны.

Перед отправкой в аэропорт пассажирам порекомендовали проверять статус своего рейса.

Вечером 25 мая временные ограничения на прием и отправку рейсов ввели в некоторых аэропортах Московского региона — в Домодедове, Внукове и Жуковском. Около 02:00 два самолета, которые летели во Внуково, перенаправили в Шереметьево и Пулково. Параллельно с этим средства ПВО отражали попытку атаки беспилотников на Москву.

Затем были введены ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Шереметьево. Утром там усилили работу обслуживающего персонала и наземных служб. Они консультируют пассажиров, переоформляют билеты на рейсы, а также обеспечивают всем необходимым.