Временные ограничения введены в аэропортах Московского региона

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и подмосковном Жуковском ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов. Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Также ПВО сбила один беспилотник, который летел на Москву. На месте падения обломков дрона уже работают специалисты экстренных служб. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Кроме того, прошлой ночью аналогичные ограничения вводили в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и подмосковном Жуковском.