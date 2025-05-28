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Два летевших во Внуково самолета перенаправили в Пулково и Шереметьево

Два самолета, следовавших в аэропорт Внуково, были перенаправлены на посадку в Шереметьево и Пулково, сообщает ТАСС .

В частности, речь идет о самолете из Нукуса, который был направлен на временную посадку в аэропорт Петербурга и рейсе из Тбилиси, следующем в Шереметьево.

ПВО продолжают отражать атаку БПЛА на Москву. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках.

Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово.