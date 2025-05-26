Аэропорты Домодедово и Жуковский снова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на работу снова ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский из-за угрозы безопасности, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Временные ограничения на работу аэропортов введены в понедельник в 12:08 по московскому времени.

«Домодедово — принимает рейсы; Жуковский — не отправляет и не принимает рейсы», — написал представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

В понедельник утром в аэропортах Домодедово и Жуковский уже вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. В Жуковском был объявлен режим «Внимание по БПЛА». Позднее ограничения были сняты.