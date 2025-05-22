Аэропорт Жуковский временно закрыли для гражданских самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов ввели в аэропорту Жуковский, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

В Жуковском Московской области ввели режим «Внимание по БПЛА». При возникновении чрезвычайной ситуации жителей призывают звонить по номеру 112.

В аэропорту Домодедово также ограничили прием и выпуск воздушных судов. Меры введены в 09:54 по московскому времени и носят временный характер.

Только за ночь в небе над Россией перехватили 105 вражеских дронов. До сих пор продолжается атака на Московский регион. Звуки взрывов слышат жители Коломны и Раменского.