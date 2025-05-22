Атака на Подмосковье продолжается: в Коломне сбит беспилотник ВСУ

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Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в небе над Коломной

Атака вражеских беспилотников на Подмосковье продолжается. Очередной украинский дрон сбили к Коломне, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам местных жителей, ПВО работает в Коломне и Раменском. Очевидцы сообщают, что слышали громкие звуки взрывов в небе.

По предварительным данным, беспилотник сбили над Коломной.

Минувшей ночью жители Рузского округа стали свидетелями пролета украинских беспилотников, следовавших на Москву. Они сняли происходящее на видео.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что средства ПВО отразили очередную украинскую атаку на Московский регион. Только за ночь над Россией перехватили 105 вражеских дронов.