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В подмосковном Жуковском ввели режим «Внимание по БПЛА»

Режим «Внимание по БПЛА» вводится на территории городского округа Жуковский Московской области. При возникновении чрезвычайной ситуации жителей призывают звонить по номеру 112, сообщает в Telegram-канале «Радар Жуковский», созданном местными властями.

Тем временем в подмосковном аэропорту Домодедово временно ограничили прием и отправку рейсов. Ночью и ранним утром 22 мая в воздушных гаванях Московского региона также вводили временные ограничения, но позже их сняли.

Накануне, 21 мая, российские военные отразили массированную атаку украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. Дроны уничтожали в том числе в Московской области.

Ранее в Сети опубликовали видео ночного пролета беспилотников над Рузским округом.

