В подмосковном Жуковском ввели режим «Внимание по БПЛА»

Спецоперация

Режим «Внимание по БПЛА» вводится на территории городского округа Жуковский Московской области. При возникновении чрезвычайной ситуации жителей призывают звонить по номеру 112, сообщает в Telegram-канале «Радар Жуковский», созданном местными властями.

Тем временем в подмосковном аэропорту Домодедово временно ограничили прием и отправку рейсов. Ночью и ранним утром 22 мая в воздушных гаванях Московского региона также вводили временные ограничения, но позже их сняли.

Накануне, 21 мая, российские военные отразили массированную атаку украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. Дроны уничтожали в том числе в Московской области.

Ранее в Сети опубликовали видео ночного пролета беспилотников над Рузским округом.