сегодня в 17:18

В аэропорту Внуково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации .

«Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в ведомстве.

Ранее шесть БПЛА, летевших на Москву, сбила система ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сперва была отражена атака трех дронов, а следом за ней — еще одна аналогичная.

