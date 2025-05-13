800 забытых вещей обнаружили в автобусах и на вокзалах «Мострансавто» в 2025 г

Сотрудники «Мострансавто» нашли в салонах автобусов, на автовокзалах и автостанциях более 800 личных вещей пассажиров. Пассажиры постоянно оставляют очки, зонтики, перчатки, а также платежные средства: банковские, транспортные и социальные карты. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Самыми необычными находками в апреле этого года стали парфюмерный набор, коробка с ветхими книгами, ящик со слесарными инструментами и электрическая газонокосилка.

Компания обслуживает свыше 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работает более 5 000 автобусов. Если пассажир обнаружил, что забыл вещь, он может заполнить форму на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи». Также необходимо будет выбрать дату и время пропажи, маршрут и кратко описать потерянный предмет. При получении утерянной вещи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей. Найденные предметы хранятся на складе в течение шести месяцев (за исключением скоропортящихся продуктов), после чего утилизируются.

При обнаружении бесхозного предмета пассажиру необходимо сообщить о находке водителю или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции. У работников предприятия есть четкие инструкции относительно действий в подобных ситуациях.

Кроме того, «Мострансавто» просит быть внимательными, не оставлять личные вещи и следить за своим багажом во время поездок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.