3 августа на трассе М-10 «Россия» в Клину временно закроют движение

В связи с проведением демонтажных работ 3 августа 2025 года в период с 01:00 до 04:00 будет закрыто движение на 88-м км федеральной трассы М-10 «Россия» в Клину, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Объезд возможен через улицы Литейную, Ленина и Староямскую.

Водителей призывают заранее планировать маршрут, быть внимательными и строго соблюдать ПДД.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.

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