10 тысяч жителей Подмосковья оформили разрешения на бесплатную парковку в 2025 г

В 2025 году около 10 тысяч жителей Московской области получили разрешения на бесплатную парковку на 261 платной парковке в 37 округах региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что за 2025 год около 10 тысяч жителей региона оформили разрешения на бесплатную парковку через региональный портал госуслуг. Эти разрешения дают право бесплатно парковаться на 261 платной парковке, расположенной в 37 округах Подмосковья.

Наибольшее количество разрешений получили многодетные семьи — около 8 тысяч. Резидентами стали порядка 660 жителей. Кроме того, владельцы более 640 электромобилей и свыше 200 мотоциклов также включили свои транспортные средства в реестр для бесплатной парковки.

Оформить резидентское или льготное разрешение, а также внести в реестр мотоцикл или электромобиль можно через региональный портал госуслуг. Для удобства заявителей на портале работают подсказки, а искусственный интеллект проверяет документы, что снижает процент отказов.

В ведомстве подчеркнули, что разрешение не закрепляет конкретное парковочное место — парковаться можно на любом свободном месте платной парковки. Подробная информация о платных парковках, льготах и ответы на вопросы размещены на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Консультации по подаче заявок доступны по телефону +7 (498) 602-13-11 (доб. 656820, 656821 или 656824).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.