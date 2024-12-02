Знаменитый хоккеист Овечкин впервые вышел на лед после перелома ноги

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые вышел на лед после того, как сломал ногу во время матча с «Ютой», сообщает Mash .

Травму хоккеист получил 19 ноября. Многие пользователи Сети решили, что Овечкину специально сломали ногу, дабы он не смог побить рекорд Уэйна Гретцки, который забил 894 гола. Сейчас у российского хоккеиста на счету 868 шайб.

Врачи прогнозировали, что в результате травмы Овечкин вылетит из игр на 4–6 недель. Однако хоккеист выздоровел всего за 13 дней и уже приступил к тренировкам.

Ранее Американская хоккейная лига делала опрос среди игроков ассоциации. В нем спрашивали, хотят ли спортсмены, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки. Почти 98% проголосовали за вариант «да».