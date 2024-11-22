Александр Овечкин сломал ногу во время матча с «Ютой»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил перелом левой малоберцовой кости во время матча с «Ютой» в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает SHOT .

Хоккеисту придется пропустить 4–6 недель.

Овечкину сломал ногу при столкновении с Джеком Макбейном из «Юты». Предварительно, вместо него будет играть Иван Мирошниченко.

Российский нападающий стремится побить снайперский рекорд канадского хоккеиста Уйэна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Рекорд канадца держится с марта 1994 года. На сегодняшний день в активе россиянина 863 шайбы. У Овечкина сейчас 868 голов в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил 9-ю и 10-ю шайбы в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), что позволило нападающему подняться на второе место в списке лучший снайперов.