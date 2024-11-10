Александр Овечкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов сезона НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 9-ю и 10-ю шайбы в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), что позволило нападающему подняться на второе место в списке лучший снайперов, сообщает Газета.ru .

Прошедшей ночью «Ови» отметился дублем в ворота клуба «Сент-Луис». Команда россиянина одержала победу со счетом 8:1.

При этом лучшие снайперы регулярного чемпионата имеют лишь на 1 гол больше. По 11 заброшенных шайб в активе у россиянина Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сэма Райнхарта («Флорида Пантерз») и Вильяма Нюландера («Торонто Мэйпл Лифс»).

Кроме того, в текущей «регулярке» на счету Александра Овечкина восемь голевых передач в 14-ти матчах.

Российский нападающий стремится побить снайперский рекорд канадского хоккеиста Уйэна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Рекорд канадца держится с марта 1994 года. На сегодняшний день в активе россиянина 863 шайбы.

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