сегодня в 09:30

Жительница Шаховской представит РФ на чемпионате Азии по конной стрельбе из лука

С 12 по 17 августа в городе Актау Республики Казахстан проходит чемпионат Азии по конной стрельбе из лука, организованный специально для юниорских команд. Среди участников выделяется российская команда, в которую входит шаховчанка — Полина Баранова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Шаховская.

Полина Баранова представляет конно-спортивный центр «Морозов Horses», расположенный в Шаховской. Девушка сумела завоевать право выступать за национальную сборную России благодаря своим выдающимся спортивным успехам.

Помимо активного участия в соревнованиях, Полину Баранову избрали знаменосцем российской делегации. Таким образом, именно ей досталась высокая честь нести государственный флаг России на официальной церемонии открытия турнира.

Конная стрельба из лука — относительно редкий вид спорта, требующий высокого уровня мастерства и дисциплины. Для победы в таком соревновании необходима идеальная координация движений, отличная физическая подготовка и способность мгновенно реагировать на изменение условий. Соревнования проводятся на открытом пространстве, что добавляет элемент непредсказуемости и делает соревнования особенно захватывающими.

Российские спортсмены неоднократно демонстрировали отличные результаты в международных турнирах подобного формата, доказывая, что Россия остается одной из ведущих стран мира в данном виде спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.