Жители Реутова с ОВЗ одержали победу на областном чемпионате по боулингу

В среду команда членов Всероссийского общества инвалидов и участники клуба «Риск-М» из Реутова приняли участие в региональном турнире по боулингу для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, на котором стали лауреатами призовых мест в командном и индивидуальном зачетах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В чемпионате соревновались 8 команд из городов Московской области, две из которых представляли наш город. По итогам соревнований члены ВОИ Реутова стали призерами первого места, клуб «Риск-М» — второго места с небольшим отрывом по очкам. Золотым призером по итогам одиночного зачета стал реутовчанин Кирилл Полянский.

«Боулинг — один из самых любимых видов спорта подмосковных организаций ВОИ. Это очень адаптивный вид спорта, который дает много эмоций участникам. В нашем городе, на базе площадки в торговом центре «Шоколад», турнир проходит уже в четвертый раз», — прокомментировала председатель реутовской городской организации Всероссийского общества инвалидов Людмила Борзенкова.

Городские спортивные коллективы три года подряд одерживают победу на областном чемпионате по боулингу для людей с ОВЗ, проводимом при поддержке администрации Реутова и Всероссийской организации инвалидов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.