Женская хоккейная команда «Армата» из Наро-Фоминска выиграла турнир в Домодедово

Женская хоккейная команда «Армата» из Наро-Фоминского округа успешно стартовала в 2026 году, выиграв все четыре матча на двухдневном турнире в Домодедово 14–15 февраля. С первых минут соревнований команда демонстрировала уверенную игру, показывая высокий уровень мастерства и слаженную тактику.

В турнире приняли участие команды из Москвы, Рыбинска и Домодедово. «Армата» не потерпела ни одного поражения и уверенно завоевала главный трофей. Второе место заняла команда «Легенда» из Москвы, третье — «Пираньи» из Рыбинска. Команды «Аврора» из Домодедово заняли четвертое и пятое места.

В составе «Арматы» отличились Дарья Садкова (4 гола, 4 передачи), Светлана Рантовская (1 гол, 1 передача) и Екатерина Фоминых (1 гол). Вратарскую линию представляла Ника Ивина. Также в турнире участвовали юниоры команды «Армата Юниор», среди которых голами отметились Софья Набокина, Вероника Сидоренко, Вероника Иванова и Мирослава Ледкова.

Тренерский штаб команды возглавляют Дарья Образова и Алексей Черняев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.