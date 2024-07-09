Выступление спортсменов Подмосковья на играх БРИКС стало главным событием июня

По версии подписчиков официального Telegram-канала министерства физкультуры и спорта Московской области главным спортивным событием первого летнего месяца стало успешное выступление подмосковных спортсменов на международных играх стран БРИКС в Казани. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

​Опрос проходил со 2 по 9 июля. Чуть меньше половины проголосовавших – 48% – в качестве главного события июня выбрали вариант «82 медали подмосковных спортсменов на играх БРИКС».

​Также 16% респондентов отдали предпочтение фестивалю футбола «ЦСКА — все сюда».

​Третий по популярности ответ — экстремальный исторический забег «Зарайский бизон». За данное событие проголосовали 11% участников опроса.

В рамках международных Игр стран БРИКС представители Московской области завоевали 82 медали, из них 50 золотых, 22 серебряных и 10 бронзовых.

​Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС игры 2024 года было решено провести в Казани с 12 по 23 июня. Столицу Республики Татарстан посетили более 4 тыс. спортсменов из 90 стран. Были разыграны медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.