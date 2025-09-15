сегодня в 18:18

Всероссийские соревнования по вольной борьбе завершились в Мытищах

В мытищинском Центре Единоборств завершились всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет памяти Н. М. Распоповой. Они проходили с 12 по 14 сентября. На борцовский ковер вышли более двухсот единоборцев из 20 регионов страны, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования открывают спортивный сезон для юниоров, поэтому имеют столь серьезное представительство. После отдыха и летних сборов борцы впервые пробуют свои силы в турнирном режиме. Это отличный повод продемонстрировать свои навыки и умения, понять свою спортивную форму и подготовиться к основным стартам.

Алексеев Михаил занял 1 место в весе 42 кг. Спортсмен занимается в МБУ ФКиС «Дирекция массового спорта» РГО МО. Все результаты можно увидеть на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Задача соревнований — популяризация и развитие спортивной борьбы, выполнение разрядных требований, повышение спортивного мастерства, подготовка спортивного резерва, присвоение разряда Кандидата в мастера спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.