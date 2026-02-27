«Всегда находит, к чему придраться»: Навка назвала Пескова главным критиком ее шоу

Спортсменка призналась, что супруг внимательно следит за ее постановками и всегда находит, к чему придраться.

«Он самый строгий критик относительно и детей, и супруги. Самый главный критик, который приходит на мои спектакли, и все время ищет и находит, к чему можно „прикопаться“», — поделилась Навка.

По ее словам, она также обсуждает с Песковым политические темы, хотя считает себя далекой от этой сферы.

«В каких-то моментах, конечно, я задаю вопросы. Больше это, скажем так, как разговор с учителем, который мне рассказывает что-то новое, чем-то делится, объясняет порой, потому что я, конечно же, далека от политики. Безусловно, я тоже читаю новости, интересуюсь, иногда спорю», — заключила спортсменка.

