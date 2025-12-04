Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» примет «Динамо» 6 декабря в Одинцове

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» проведет домашний матч против московского «Динамо» 6 декабря в Волейбольном центре на улице Маршала Жукова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» 29 ноября одержал девятую победу подряд в Суперлиге чемпионата России, обыграв на выезде тульскую «Тулицу» со счетом 3:0. После 11 туров команда занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками.

Следующий матч состоится 6 декабря на домашней площадке в Одинцове. Соперником станет московское «Динамо», занимающее шестую строчку в чемпионате. В прошлом сезоне «Заречье-Одинцово» победил «Динамо» в четвертьфинале плей-офф и завоевал бронзовые медали, а также выиграл у столичной команды матч за третье место в «Финале Четырех» Кубка Победы.

Игра пройдет в Волейбольном центре по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22. Начало встречи — в 19:00. Билеты доступны по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.