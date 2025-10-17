В ЖК «Станиславский» Красногорска создадут спортивные зоны и ФОК

В жилом квартале бизнес-класса «Станиславский» появится уникальная спортивная экосистема. Ее ключевыми элементами станут физкультурно-оздоровительный комплекс и масштабные уличные пространства для активного отдыха общей площадью свыше 5700 кв. м. Инфраструктура будет расположена в шаговой доступности для жителей всех возрастов в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Проект благоустройства, разработанный архитектурным бюро «УТРО», включает создание всесезонного спортивного кластера. В теплый период года здесь можно будет заниматься на воркаут-площадках, играть в командные игры на специальном поле или покорять скалодром. С наступлением зимы эти зоны трансформируются в каток и снежные горки. Дополняют картину протяженная беговая дорожка, зоны для настольного тенниса и петанка, что позволяет поддерживать физическую форму независимо от сезона и личных предпочтений.

«Создание комплексной спортивной среды внутри жилого квартала — это один из ключевых трендов современного девелопмента, на который активно откликается рынок. Мы видим, что для покупателей важно не только качество самих квартир, но и качество жизни вокруг них. Возможность в любое время года и в нескольких минутах ходьбы от дома заняться спортом, провести активный выходной с семьей или организовать товарищеский матч с соседями становится значимым конкурентным преимуществом проекта и формирует новое комьюнити», — прокомментировала Диана Насирова, директор по продукту «ОМ Девелопмент».

Помимо развитой спортивной инфраструктуры, жилой квартал «Станиславский» будет включать собственную социальную и коммерческую составляющую. На территории появятся детские сады, школа, торговая улица с кафе и минимаркетами. Проект отличается высоким стандартом благоустройства — под него отведено 70% территории, половина из которых будет занята озеленением. Будущим жителям предлагаются квартиры от студий до пятикомнатных лотов, в том числе уникальные форматы с террасами, патио, каминами и вторым светом.

Важным фактором повышения транспортной доступности локации стало начало строительства станции метро «Ильинская» Рублево-Архангельской линии, открытие которой запланировано на 2029 год. Это событие значительно улучшит логистику для будущих жителей квартала, обеспечив быстрый и комфортный доступ к ключевым точкам города. Также в перспективе планируется строительство станций «Красногорск» и «Изумрудные холмы».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.