В воскресенском спортивном клубе инвалидов «Лидер» прошли соревнования по аэрохоккею

29 января в воскресенском спортивном клубе инвалидов «Лидер» прошел I этап «Лиги „Лидера“ в новом году. Турнир по аэрохоккею среди инвалидов дал старт новому сезону в клубе и собрал более сорока участников из Коломны, Егорьевска, Озер, Куровского и Воскресенска, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Открыли соревнования почетные гости — депутат Совета депутатов г. о. Воскресенск Геннадий Коротеев и председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура. После приветственных слов в свой адрес участникам турнира предстояла борьба за медали на игровом столе аэрохоккея по олимпийской системе.

Екатерина Шутова лучше всех справилась с волнением и не оставила шансов своим соперницам ни в отборочном цикле, ни в финале. Лишь в овертайме в упорной решающей встрече ей проиграла Виктория Пронина 2:1. Бронзовую медаль, также в дополнительное время, выиграла Любовь Пушкарева, переиграв Зинаиду Журавлеву из Озер 1:0.

У мужчин прекрасно сыграли два коломенца — Владимир Сурков и Николай Белоусов, дошедших без поражений до финала. В решающей встрече сильней оказался Владимир, он и стал чемпионом турнира. Бронзу выиграл Сергей Колесников из Егорьевска, переигравший в матче за 3-е место воскресенца Александра Громова 3:1.

Впереди участников ждет еще 11 турниров, по итогам которых станут известны новые победители общего зачета и обладатели Кубков Лиги «Лидера».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.