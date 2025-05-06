В Вологде в честь 80-й годовщины Победы организуют забег на 80 км

В Вологде все желающие смогут почтить память Великой Победы на забеге на 80 км

В пресс-службе правительства Вологодской области заявили о том, что в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в регионе организуют забег на дистанцию 80 км, сообщает «Бриф24» .

Так, 9 мая в Вологде состоится патриотическая спортивная акция под названием «Расстояние не важно». В 8:00 утра в Парке Победы начнется забег, принять участие в котором смогут все желающие.

«В честь великого праздника вологжане пробегут символические 80 км в рамках акции „Расстояние не важно“. Мероприятие является частью проекта Губернатора „Весна Победы на Русском Севере“, — добавил министр молодежной политики области Виталий Кобыльников.

Также он добавил, что ключевой точкой мероприятия станет Грязовецкий округ. Именно там участники совершат остановку, чтобы лично поздравить местных ветеранов Великой Отечественной Войны и выразить им благодарность.

В Лисицинского карьера в Вологодском округе расположат финиш для марафонцев. Там организаторы подготовят торжественную встречу. Стоит отметить, что все бегуны будут одеты в футболки с портретами своих родственников, участвовавших в ВОВ.