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В соревнованиях по киокусинкай в Химках приняли участие около 400 спортсменов

В спортивной школе «Химки» провели соревнования по одному из стилей карате — киокусинкай. В состязаниях приняли участие 400 спортсменов. Город представили воспитанники спортивного клуба LION, сообщает пресс-служба администрации округа.

Химчане заняли три призовых места:

1 место — Анастасия Чебонаш;

2 место — Милада Форина;

3 место — Рамзан Бахрамов и Даниел Шопронку.

Соревнования провели среди участников от 4 до 15 лет в различных категориях.

В Химках уделяют особое внимание спорту. В городе регулярно проводят спортивные состязания, турниры и эстафеты. Спортивные школы и комплексы оснащены специальным оборудованием. Спортсмены принимают участие в соревнованиях и конкурсах российского и международного масштаба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.