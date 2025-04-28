В Солнечногорске провели трехдневный форум «Дни самбо»

В трех школах округа состоялся форум «Дни самбо». Он объединил школьное и спортивное сообщество, представителей власти, общественные организации, школьников и родителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Форум провели в смешанном формате. Он включал в себя спортивные мероприятия для школьников, мастер-классы от мастеров спорта Ильи Барабанова и Антона Романова, показательные выступления методистов федерального проекта «Самбо в школу» Александра Ломакина и Валерии Киевой, а также выставку по книге «Время самбо» и видеообзор проекта «Самбо в школу».

В рамках итогового заседания в Поваровской школе состоялся круглый стол, посвященный внедрению самбо в школьные программы как важной составляющей физического, общекультурного и патриотического воспитания.

В ходе заседания выступили представители Министерства физической культуры и спорта Московской области, Федерации самбо Московской области и администрации г. о. Солнечногорск. Александр Ломакин получил сертификат и договор руководителя Солнечногорского отделения Федерации самбо Московской области. Участники круглого стола подписали соглашение с директорами Поваровской, Андреевской и школы № 2 о сотрудничестве по воспитанию детей средствами самбо.

«Развитие самбо в школах — это вклад в будущее нашего спорта и воспитание гармонично развитой личности. Важно поддерживать подобные инициативы и создавать все условия для популяризации этого вида спорта среди молодежи», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Завершили форум церемонией возложения цветов в память о погибших в Великой Отечественной войне и других локальных войнах.

Организаторами мероприятия выступили: Федерация Самбо Московской области, администрация г. о. Солнечногорск и исполнительная дирекция проекта «Самбо в Школу». Актуальные новости и подробную информацию о проекте можно узнать в официальном Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.