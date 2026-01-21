В школах Жуковского открыли лыжные маршруты на стадионах зимой

В Жуковском на школьных стадионах организовали лыжные маршруты для бесплатных прогулок и тренировок в рамках программы «Открытый стадион», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Жуковский продолжается реализация губернаторской программы «Открытый стадион», которая обеспечивает жителям бесплатный доступ к спортивной инфраструктуре даже зимой. На стадионах при школах №2, 8, 9, 10, 13 и лицее №14 регулярно прокладывают и поддерживают лыжные трассы.

Любители лыжных прогулок могут посещать стадионы ежедневно с 06:00 до 22:00 в часы, свободные от учебных занятий. Для комфортных тренировок рекомендуется уточнять состояние лыжни, одеваться по погоде и соблюдать правила посещения. Администрация напоминает, что стадионы являются школьными объектами, поэтому важно уважать других посетителей и поддерживать чистоту.

В ближайшее время в Жуковском планируется открытие лыжной трассы в Цаговском лесу. Первый лыжный забег состоится в субботу, 24 января.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион».

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.