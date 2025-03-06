В Серпуховском округе состоялись традиционные областные соревнования по парабадминтону

5 марта в спортивном комплексе «Сатурн» посёлка Пролетарский состоялись традиционные областные соревнования по парабадминтону среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие 29 спортсменов, представляющих пять муниципальных образований:

Егорьевск, Королев, Серпухов, а также Щелково и Электросталь (первенство Московской области) и Химки (чемпионат Московской области).

Низкая численность участников по-прежнему остается проблемой. Это связано с необходимостью соответствия спортсменов строгим требованиям спортивно-медицинской классификации, характерным для паралимпийских видов спорта. Но несмотря на это, на сегодняшних соревнованиях число игроков превысило показатели предыдущего года.

«Приятно видеть все больше юных, талантливых спортсменов, демонстрирующих успехи! Надеюсь, их ряды будут только расти!» — подчеркнула депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова.

По итогам соревнований лучшие игроки будут включены в сборную команду Московской области и примут участие в первенстве и чемпионате России, которые пройдут в июне в Раменском районе. Серпухов и Егорьевск традиционно являются основными поставщиками спортсменов в областную сборную.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.