В Серпухове состоялась первая тренировка по адаптивному боксу для ветеранов СВО

С 12 мая на спортивной базе «Лесная Опушка» в городском округе Серпухов в течение четырех дней проходят тренировки по новым дисциплинам: «VR-бокс» и «сила удара». Мероприятие проводится в рамках проекта Паралимпийского комитета России и Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» при поддержке Федерации бокса России.

«У нас сегодня здесь первый тренировочный сбор по адаптивному боксу, по двум дисциплинам. Первая — это сила удара, вторая это VR-спорт. Дисциплины у нас появились в 2024 году. Это груша, которая определяет все удары. Здесь сейчас она только прорабатывается, потому что здесь необходимы технические моменты. Занятия адаптивным боксом укрепляют тело и дух, развивают концентрацию и уверенность, что невероятно важно для наших героев в повседневной жизни», — отметили организаторы.

Участниками учебно-тренировочного сбора по адаптивному боксу стали герои специальной военной операции, получившие тяжелые ранения.

«Самое главное в таких сборах — общение наших Героев. Но важно не просто организовать встречи героев СВО, но и создать условия для занятий спортом на наших объектах. Здесь наш регион является одним из лидеров в стране. В Подмосковье мы ежегодно увеличиваем количество площадок для занятий адаптивными видами спорта. Также наш губернатор предложил идею, чтобы мы ввели в спортивных комплексах часы для наших героев. Чтобы любой из них мог прийти и позаниматься со специалистом, попробовать свои силы в том или ином виде спорта. Пилот уже запускается в Балашихе, после чего транслируем на весь регион», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Сергей Нехорошкин получил ранение в 2023 году. После года лечения и реабилитации начал заниматься адаптивными видами спорта. В родном Нижневартовске увлекся метанием копья, получил третий спортивный разряд и стал инструктором.

«Я интересовался, есть ли у нас в городе паралимпийский бокс. Сказали, что нет. Когда мне позвонили и пригласили в Московскую область на этот сбор, я обрадовался. Приехал сюда и очень рад, что появилась такая дисциплина. Конечно, спорт — это только плюс для нас. Быстрее все заживает, мышцы крепнут, нарастают. Первые дни, когда я с дочкой вышел погулять, я даже по лестнице подняться не мог. Даже вот маленькая горочка была, я уже не мог зайти, колени болели. А сейчас развитие идёт, мышцы начинают вспоминать, начинают опять нарастать. Процесс восстановления быстрее происходит именно благодаря спорту», — поделился Сергей Нехорошкин.

Открытая тренировка в Подмосковье собрала более 30 участников и почетных гостей. Благодаря современным технологиям, дисциплина «VR-бокс» позволила ветеранам познакомиться с полноценным тренировочным процессом боксеров, с полной передачей звука, визуализации и ощущений. Дисциплина «Сила удара» дала возможность проявить физическую мощь. Над программами трудились профессиональные тренеры, которые адаптировали функционал под индивидуальные особенности участников сбора.

В рамках мероприятия состоялся показ фильма «Донбасс-Сухарь» о работе медиков группы эвакуации, которые. Поддержать ветеранов приехали создатели картины и документального цикла о молодых добровольцах «СВОИ» дирекции молодежного вещания телеканала RT ведущая проекта Наталья Васильева и шеф-редактор Алена Такий.

Меры поддержки бойцов СВО в сфере адаптивного спорта разработаны по поручению президента Российской Федерации для реабилитации ветеранов. Учебно-тренировочный сбор проходит в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2025 года в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно с 2025 года мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.