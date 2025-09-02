В Сергиевом Посаде прошел Всероссийский турнир по флорболу

В спорткомплексе «Луч» прошел традиционный детско-юношеский турнир по флорболу на Кубок главы Сергиево-Посадского округа. Участие в нем приняли спортсмены из Москвы, Щелкова, Череповца и Брянска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Флорбол — командный вид спорта, разновидность хоккея с мячом. Играется в закрытых помещениях на твердом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой. Начался турнир с символического броска по воротам. Во время соревнований юные звезды флорбола продемонстрировали не только хорошую технику, но и настоящий командный дух.

«Дети любят флорбол, спорт при поддержке своих родителей, тренеров, которые работают с ними. Они чувствуют себя вольготно и приезжают как на праздник, потому что организация детского турнира предполагает именно праздник», — рассказал тренер команды «Флора» Вадим Пилипенко.

Победу в турнире одержала команда «Медведи» из Щелкова. Сергиевопосадские спортсмены заняли, увы, последнее место.

Во флорбол начали играть в Сергиево-Посадском округе в 2003 году. «Флора» — многократный победитель и призер Всероссийских турниров «Золотая клюшка» и «Русская осень», самых престижных детско-юношеских соревнований в России «Кубок вызова» и Unihoc Russia Cup.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.