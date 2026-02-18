сегодня в 09:35

В Подольске выбрали победителя универсиады по волейболу среди девушек

В Подольске 17 февраля в спортивном комплексе «Труд» встретились 11 волейбольных команд колледжей округа. Соревнования прошли среди девушек. Победила команда Московского областного современного колледжа, сообщила пресс-служба амелиорации муниципалитета.

Второе место заняли представители АНО ПО «Многопрофильный колледж № 1», третье — «Московия». На площадке собрались как профессиональные игроки, так и спортсменки любительского уровня.

«В волейбол меня научили играть в школе, а теперь я развиваю этот навык в своем социально-спортивном колледже на занятиях по физической культуре», — сказала первокурсница Екатерина Саенко.

Особую атмосферу праздника создавали болельщики. Студенты пришли поддержать свои команды с флагами и яркими плакатами.

Теперь студенты Подольска в рамках универсиады 25 февраля примут участие в соревнованиях по боулингу в КПЦ «Дубровицы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.