В Подольске назвали победителей школьной лиги по волейболу

В Подольске подвели итоги соревнований по волейболу в рамках школьной лиги и назвали сильнейшие команды. Среди девушек лучший результат показала гимназия имени Подольских курсантов, а среди юношей победа досталась лицею № 5, сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.

Этот вид спорта занимает в школьной лиге особое место — волейбол воспитывает в ребятах ответственность, умение слышать друг друга и по-настоящему работать в команде. Участники продемонстрировали достойную игру, проявили характер и настоящую волю к победе.

«Наш округ активно развивает проект Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Гордимся, что в прошлом сезоне Подольск стал лидером в общем командном зачете на региональном этапе — это заслуга наших спортсменов и их наставников», — отметил Артамонов.

Теперь победителям предстоит защищать честь городского округа Подольск на региональном этапе Единой школьной лиги Московской области.

Глава округа пожелал всем участникам ярких впечатлений, честной борьбы и новых достижений, а нашим победителям — уверенно выступить на следующем этапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.