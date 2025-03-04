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В Подмосковье завершились чемпионат и первенство ЦФО по танцам

В городском округе Лобня состоялись чемпионат и первенство Центрального федерального округа по танцевальному спорту, сообщает пресс-служба администрации округа.

Закончился пятидневный танцевальный марафон. В нем приняли участие около 2 000 спортсменов из 18 субъектов Российской Федерации.

Спортсмены выступали парами в возрастных категориях «Дети», «Юниоры», «Молодежь» и «Взрослые». Участники представили номера в различных танцевальных стилях от зажигательной латиноамериканской до классической европейской программы.

Лобненцы посещали все выступления, в том числе, вечерние. Большое количество любителей танцевального искусства Лобни приходили по пригласительным билетам, которые от Дворца спорта были вручены общеобразовательным школам, дошкольным учреждениям и общественным организациям города.

По словам зрителей, турнир прошел профессионально и на высоком организационном уровне.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.