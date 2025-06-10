В Подмосковье стартует первый летний этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу

В Раменском муниципальном округе на автодроме RDRC Racepark 13 и 14 июня состоятся первые летние гонки в рамках Кубка России по дрэг-рейсингу сезона 2025 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​На трассе многофункционального комплекса экстремальных видов спорта в Быково лучшие гонщики страны сразятся за звание победителя во всех сериях чемпионата и Кубка России: RDRC Pro, RDRC Pro Street, RDRC Street, RDRC Club, RDRC Moto и MadBuckets.

​Этап пройдет совместно с масштабным двухдневным автомобильным праздником для всей семьи — фестивалем «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». В его рамках впервые состоится специальный Кубок «ЗА РУЛЕМ ALL STARS», в котором смогут принять участие абсолютно все пилоты, выступающие на дорожных автомобилях. Это самая конкурентная категория в серии RDRC Street, в которой ожидается несколько десятков участников.

​Для всех гостей автодром в Быково будет открыт с 10:00 до 20:00 в каждый из соревновательных дней. Помимо захватывающих гонок зрителей ждет насыщенная развлекательная программа и дополнительные активности для всей семьи.

Болельщики смогут насладиться экскурсиями по автодрому, полетами на вертолете, поездками на дрифт и дрэг-такси, тюнинг-проектами, аттракционами и фуд-кортом. По всем категориям билетов будет открыт доступ в зону технического парка, где можно не только увидеть и сфотографироваться со всеми машинами, принимающими участие в соревнованиях, но и взять автографы у именитых гонщиков. Для самых маленьких любителей автоспорта работает детский городок с аниматорами и аттракционами.

В мае на автодроме RDRC Racepark состоялось открытие сезона дрэг-рейсинга. Стартовый этап чемпионата и Кубка России в Подмосковье стал самым массовым за всю историю соревнований. В сверхскоростных дуэлях сразились более 200 лучших пилотов страны, а гонщики из Московской области завоевали 13 наградных кубков.

В период с июня по сентябрь на автодроме в Быково состоятся более десяти крупнейших автоспортивных соревнований всероссийского уровня. Среди прочего болельщиков ждут сразу несколько этапов чемпионата и Кубка страны. Также в 2025 году дебютирует новый формат — Суперкубок России по дрэг-рейсингу в трех классах («Pro», «Street» и «Moto»).

​Ознакомиться с расписанием на сезон 2025 года и приобрести билеты можно на официальном сайте.

​Дата проведения: 14 и 15 июня.

Место проведения: Московская область, Раменский муниципальный округ, посёлок Быково, деревня Верея, 458, автодром «RDRC Racepark» (бывший аэродром «Быково»).

​Расписание мероприятий сезона 2025:

13–14 июня. Второй этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу сезона 2025. Специальный Кубок «ЗА РУЛЕМ ALL STARS» среди личных дородных авто. Масштабный фестиваль «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ».

12–13 июля. Третий этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу сезона 2025. Сбор владельцев автомобилей MINI со всей России «NOT NORMAL CAMP».

2–3 августа. Четвертый этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу сезона 2025. Большой фестиваль тюнинга.

23–24 августа. Пятый этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу сезона 2025. Выставка «Subaru Meet 2025».

13–14 сентября. Первый в истории Суперкубок RDRC по дрэг-рейсингу.

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.