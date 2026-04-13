В Подмосковье прошел шахматный фестиваль с тремя турнирами

Шахматный фестиваль школьного спорта прошел с 4 по 9 апреля в Истре и Красногорске. В программу вошли турниры «Белая ладья», «Шахматное поле» и «Дебют», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Финал областного этапа турнира «Шахматное поле» среди сельских школ и малых городов состоялся 4 апреля в селе Рождествено городского округа Истра. Все призовые места заняли команды из Истры. Победителем стала православная школа «Рождество»-1, второе место получила Рождественская СОШ, третье — «Рождество»-2. Звание «Шахматной королевы» по решению судей присвоили Элине Аннгелдиевой из Красногорска.

Турнир «Дебют» для учащихся 1–2 классов прошел 5 апреля в красногорском отеле «Гринвуд». В соревнованиях участвовали команды из пяти муниципалитетов. Победил образовательный центр «Полет» из Красногорска, второе и третье места заняли коллективы из Королева. В номинации «Шахматная королева за самый красивый шахматный костюм» победила Екатерина Ведмедюк из Красногорска.

С 6 по 9 апреля в Красногорске прошел областной этап всероссийских соревнований «Белая ладья». Первое место заняла областная гимназия имени Е. М. Примакова. Команда на протяжении нескольких лет сохраняет лидерство и трижды подряд побеждала в финале всероссийского турнира. Второе место заняла Раменская СОШ № 21, третье — гимназия № 9 городского округа Королев. «Шахматной королевой» турнира признали Веру Гусейнову из Королева.

Для участников организовали интеллектуальные викторины, мастер-классы и развлекательную программу. Победители представят регион на всероссийском финале, а также вместе с призерами получат льготные условия и дополнительные баллы при отборе в лагеря «Артек», «Орленок» и «Смена». Фестиваль провела федерация шахмат Московской области в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.