В Подмосковье определили победителей турнира по футболу «Кожаный мяч»

В городском округе Подольск завершился III (региональный) этап Всероссийских соревнований по мини-футболу «Кожаный мяч — лига юных футболистов». Участниками турнира стали 23 женские команды и 39 мужских команд 27 городских округов Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

По сложившейся традиции финальные игры регионального этапа проходили на стадионе «Труд». Победители соревнований представят Московскую область на всероссийском этапе турнира. В 2025 году соревнования разделены на три возрастные группы у девочек (10–11, 12–13, 14–15 лет) и четыре группы у мальчиков (10–11, 12–13, 14–15, 16–17 лет). Отметим, что соревнования мальчиков также делятся на Сельский дивизион «Колосок» и городской дивизион, включая дивизион «Допризывник».

В группе юношей 2010–2011 гг. р. победителем стала команда Центральной спортивной школы № 1 из Наро-Фоминска, второе место заняли спортсмены из Детско-юношеской спортшколы городского округа Лотошино, а замкнули тройку лидеров представители спортивной школы «Лыткарино». Среди девушек в этой возрастной группе первое место заняла команда Истринской спортивной школы им. Н. Л. Федорович, на втором месте расположились спортсмены из Дрезненской средней общеобразовательной школы № 1 Орехово-Зуевского г. о., бронзовым призером стала команда Ильинской спортшколы «Авангард» Раменского м. о.

В группе мальчиков 2012–2013 гг. р. лидером стала команда Спортшколы «Дубна», серебряные медали у команды Центральной спортивной школы № 1 из Наро-Фоминска, на третьем месте представители ФК «Заречье» из Подольска. В этой же возрастной группе среди девочек победителем регионального этапа стала команда Комплексной школы олимпийского резерва «Зоркий» из Красногорска, на втором месте команда подольской спортивной школы «Весна», а на третьем месте футболисты спортшколы «Ока» из Серпухова.

Среди мальчиков 2014–2015 гг. р. золотые медали соревнований завоевали спортсмены спортшколы «Талант» из Серпухова, второе место у команды спортивной школы «Власиха», тройку лидеров замкнул УСК Подмосковье из Щелкова. У девочек этой возрастной группы победителями стали спортсменки Истринской спортивной школы им. Н. Л. Федорович, второе место у команды спортшколы «Старый городок» из Одинцова, на третьем месте расположился женский футбольный клуб «Авангард» из Коломны.

Турнир «Кожаный мяч» проходит в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский. В финальном этапе примут участие команды девочек и мальчиков Сельского дивизиона «Колосок». Кроме того, в рамках всероссийского этапа состоится суперфинал среди лучших команд мальчиков городского дивизиона и дивизиона «Допризывник».

Региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу «Кожаный мяч — лига юных футболистов» прошел на стадионе «Труд» в Подольске с 3 по 5 июня 2025 года в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

«Кожаный мяч» — это одно из старейших детских футбольных соревнований в России. Идея турнира появилась в 1964 году благодаря легендарному вратарю Льву Яшину. Уже в первый год участие приняли около 3,5 млн мальчишек, представлявших 200 тысяч команд. Первый финал прошел летом 1965 года на стадионе «Динамо» в Москве.

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