В Орехово-Зуеве прошла традиционная спартакиада школьников по легкой атлетике

Собрались сильнейшие — 16 школ округа представили своих самых быстрых и ловких ребят. Им предстояли забеги на 150 и 300 м. С приветственным словом к участникам обратились заместитель главы Орехово-Зуевского округа Данила Просвиров, руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов округа Дмитрий Нестеров и чемпион мира по боксу Роман Андреев.

Среди участников — не только легкоатлеты, но и звезды других видов спорта. Например, Артем Алексеев из Демиховского лицея — обладатель Кубка России по джиу-джитсу.

В эстафетном беге среди девушек победа у команды Ликино-Дулевской гимназии. Среди юношей золотые медали забрали ребята из школы № 17 Орехово-Зуева. В эстафете среди юношей и девушек первыми стали учащиеся Ликино-Дулевской гимназии.

И главный результат — общекомандный зачет:

1 место — Ликино-Дулевская гимназия;

2 место — школа № 17;

3 место — школа № 16.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.