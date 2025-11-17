В Орехово-Зуеве наградили тренеров и спортсменов за успехи в футболе

Летние турниры-2025 вышли продуктивными для ребят: много игр и призовых мест. Федерация футбола Московской области 16 ноября в Орехово-Зуеве вручила награды игрокам «Спартак-Орехово» и спортивной школы «Феникс», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Почетных наград были удостоены:

команда 2008 года под руководством Ильи Шапкина за 2-е место соревнований Московской области по футболу; команда 2009 года под руководством Романа Шапкина за 1-е место; команда 2012 года под руководством Сергея Чурсина за 1-е место; команда 2014 года под руководством Романа Шапкина за 1-е место.

Также отметили победителей и призеров летних чемпионатов 7×7 и 11×11, лучших бомбардиров и голкиперов. Специальный гость церемонии — чемпион СССР и России в составе «Спартака» Валерий Шмаров.

Для спортсменов и гостей на торжественном мероприятие выступили творческие коллективы Орехово-Зуевского городского округа округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.