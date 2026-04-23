В Наро-Фоминском округе открыли хоккейную академию Касатонова

Хоккейную академию двукратного олимпийского чемпиона Алексея Касатонова открыли в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа. В учреждении уже занимаются более 100 юных спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Академия начала работу на базе ледовой арены имени Алексея Касатонова. Идею ее создания обсудили осенью с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, собственниками арены и главой округа Романом Шамнэ. Спустя полгода проект реализовали.

«Прошло полгода, и сегодня это событие свершилось. Хочу пожелать воспитанникам Академии удачи в спорте и учебе, чтобы вы двигались только вперед. Академия — это гордость не только для Апрелевки и Наро-Фоминска, но и для всей Московской области», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Алексей Касатонов отметил, что открытие стало для него особенным днем и поблагодарил правительство региона за поддержку.

«Будем стараться растить новых Фетисовых и Овечкиных. Самое главное — растить достойных граждан нашей Великой России», — сказал Касатонов.

В день открытия прошел гала-матч между командой «Легенды хоккея» и сборной тренеров и родителей воспитанников. На лед вышли Ильдар Мухометов, Руслан Берников, Сергей Коньков, Алексей Терещенко, Андрей Николишин, Андрей Коваленко, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Илья Ковальчук, Алексей Морозов и Валерий Каменский. Тренером команды легенд выступил Сергей Макаров.

Перед матчем прославленные спортсмены провели для детей мастер-класс. Открытие академии прошло в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.