В Красногорске 17 июля пройдет мастер-класс по следж-хоккею для детей-инвалидов

17 июля на Красногорской ледовой арене имени В. В. Петрова пройдет мастер-класс по следж-хоккею. Этот вид спорта подходит для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красногорска.

На мастер-классе у детей будет возможность познакомиться с действующими следж-хоккеистами и их родителями. Каждый желающий сможет примерить экипировку хоккеиста, прокатиться по льду на специальных санях и забить свой первый гол настоящими клюшками паралимпийского хоккея.



Следж-хоккей — это командный вид спорта, который проводится на льду. Он предназначен для людей с ограниченными возможностями и является аналогом хоккея с шайбой. В игре участвуют две команды, которые передают шайбу друг другу при помощи специальных клюшек и стараются забросить ее в ворота соперника. Побеждает команда, которая забросила больше шайб.

Во время мастер-класса начнется набор в новую следж-хоккейную команду «Зенит Красногорск».

Сбор участников в 15:00 по адресу: Красногорск, улица Лесная, дом № 1а.

Записаться на мастер-класс можно по телефону: 8 (916) 186-86-81.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.