В Краснодаре пловца дисквалифицировали из-за иностранной надписи на плавках

Мальчика отстранили от заплыва прямо перед стартом. На нем были брендированные плавки с логотипом ARENA.

По словам родителей, организаторы заявили, что использование экипировки этого производителя недопустимо, так как компания покинула российский рынок.

В краевой Спортивной федерации плавания объяснили, что решение было принято «исключительно по правилам спорта». Однако, согласно правилам вида спорта «Плавание», на экипировке спортсмена допускается размещение двух логотипов — производителя и спонсора. Запрета на иностранные названия брендов в правилах нет.

