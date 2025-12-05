В Химках выбрали победителя проекта «Тот самый физрук»

Яркие эмоции, спортивный азарт и интересные испытания — в Химках определили лучших в городском этапе Всероссийского проекта «Тот самый физрук». Победителями стала команда из Химкинской школьной лиги: ученик Илья Журков и его наставник — учитель физкультуры Дмитрий Тригубенко, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

5 декабря на старт вышли более 20 спортивных дуэтов — каждый состоял из учителя физкультуры и ученика. Участникам предстояло пройти четыре дисциплины на выносливость и силу: отжимания в упоре лежа, подъем туловища за минуту из положения лежа, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Пара Илья Журков — Дмитрий Тригубенко продемонстрировала потрясающую слаженность и физическую подготовку. Их выступление принесло команде первое место в общем зачете — и это не просто медаль, а прямой билет на региональный этап проекта.

Впереди — суперфинал. В середине декабря за звание лучших поборются 10 сильнейших команд со всего Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.