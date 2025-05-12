В Химках прошел памятный футбольный матч

В Химках в лицее № 21 провели товарищеский матч «На руинах Сталинграда». На поле вышли две команды спортсменов местной школы по футболу. Перед началом турнира спортсменов поприветствовал председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Этот матч стал прекрасной возможностью напомнить молодежи о значимом событии в истории отечественного спорта. Символично повторить тот важный эпизод, когда футбол помог людям поверить в скорое восстановление мира и спокойствия», — сказал Малиновский.

Мероприятие посвятили победному матчу, который состоялся в освобожденном Сталинграде в 1943 году. Тогда местная команда одержала победу над футболистами из Москвы со счетом 1:0. Участникам встречи рассказали о значении этой игры как символа возрождения жизни в разрушенном городе.

Футбольный матч в лицее № 21 стал частью масштабной патриотической программы, которую реализуют в Химках с июля прошлого года. Депутат Руслан Шаипов напомнил, что программа направлена на воспитание у горожан чувства патриотизма, формирование уважения к истории и культуре России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.