В Химках 30 мая пройдут матчи лиги «Центр» ко Дню защиты детей

Матчи 10-го тура юношеской футбольной лиги Центр, приуроченные ко Дню защиты детей, пройдут 30 мая на стадионе «Новые Химки» в Подмосковье. Команды СШОР «Химки» встретятся с Академией «Динамо — Воронежская область», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На поле выйдут футболисты 2011 и 2010 годов рождения. В 11:30 начнется игра команд 2011 года рождения, в 14:00 — матч спортсменов 2010 года рождения. Встречи состоятся по адресу: улица Машинцева, 2.

«Матч ко Дню защиты детей является напоминанием о том, что спорт — важная часть здорового детства. Юные футболисты СШОР „Химки“ уже не раз доказывали свой уровень на соревнованиях разного масштаба. Уверен, предстоящие игры подарят зрителям яркие моменты и настоящую спортивную борьбу. Приглашаю всех жителей поддержать наших ребят», — отметил депутат Химок Артур Каримов.

Юношеская футбольная лига Центр объединяет сильнейшие подростковые команды Центрального федерального округа и проходит при поддержке Российского футбольного союза. Сезон продлится до октября и включает 30 туров. Участники сыграют с соперниками из 14 регионов России, в том числе с академиями Липецка, Тулы, Калуги, Смоленска, Ярославля и Костромы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.