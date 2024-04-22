В Дубне открыли летний сезон спортивных состязаний

сегодня в 17:19

На набережной Волги в Дубне прошел пробег памяти врача, общественного деятеля, поэта Леонида Якутина, передает пресс-служба администрации городского округа.

Он вырастил целый ряд спортсменов, мастеров спорта, участников исторической эстафеты олимпийского огня в 1980-м. В этот день на старт вышли больше 250 человек. Глава Дубны Максим Тихомиров тоже пробежал дистанцию. Говорит, это хорошая тренировка перед крупными летними состязаниями.

«У нас в этом году подготовлены также большие спортивные проекты, которые будем реализовывать вместе с командой губернатора», — рассказал глава Дубны.

По набережной вместе плечом к плечу бежали представители дубненских предприятий: на трассе встретились сотрудники ГосМКБ «Радуга», «Кронштадта», Объединённого института ядерных исследований.

Дубненцы «зарядились» на летний сезон, который обещает стать насыщенным. Заверили — готовы включаться в спортивную повестку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены.