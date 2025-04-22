В Долгопрудном наградили победителей «Зарницы»

22 апреля в администрации округа состоялось торжественное награждение победителей «Зарницы 2.0». Провела его первый заместитель главы г. о. Долгопрудный Светлана Курсова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, в муниципальном этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0» федерального проекта «Движение первых» приняли участие 110 школьников Долгопрудного. Все ребята продемонстрировали невероятный уровень строевой и спортивной подготовки, знание тактической медицины, основ разминирования и многое другое. Лучшей в старшей группе стала команда «Булат-6» (школа № 6), в средней — «Галактика-12» (Долгопрудненская гимназия).

«Вы показали себя мужественными, знающими и ловкими, добились классных результатов и заслужили право представить наш округ на региональном этапе игры», — сказала Светлана Курсова на церемонии награждения.

Областной этап «Зарницы» состоится 15–16 мая в Балашихе, в дивизии им. Дзержинского. Турнир обещает быть напряженным и захватывающим, ведь соперники приедут со всего Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.