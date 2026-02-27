В Чехове состоялось торжественное открытие Первенства России по синхронному плаванию

Во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова 26 февраля состоялось торжественное открытие Первенства России по синхронному плаванию среди юношей и девушек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир собрал рекордное количество участников — более 500 спортсменов из 49 команд, представляющих 28 субъектов Российской Федерации. В рамках соревнований будут разыграны награды в семи дисциплинах: дуэт, группа, фигуры, соло, комби, мужское соло и смешанный дуэт.

Соревнования продлятся до 1 марта. В течение четырех дней участники продемонстрируют мастерство и техничность в указанных дисциплинах.

На открытии соревнований с приветственным словом выступила трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации синхронного плавания России, почетный гражданин городского округа Чехов Ольга Брусникина: «Первенство России служит первым этапом отбора в юношескую сборную, которой в текущем году предстоит выступить на первенстве Европы. На этих соревнованиях соберутся лучшие спортсмены страны, так что нас ожидают зрелищные и технически сложные выступления, напряженная борьба и яркие эмоции».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.